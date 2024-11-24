Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр
Илья Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча.
«Айлендерс» обыграли «Блюз» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для российского вратаря клуба с Лонг-Айленда первой в последних 5 играх.
Всего в сезоне у Сорокина 5 побед в 13 матчах при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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