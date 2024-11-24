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  • Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр
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Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр

Илья Сорокин отразил 24 из 25 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча.

«Айлендерс» обыграли «Блюз» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победа стала для российского вратаря клуба с Лонг-Айленда первой в последних 5 играх. 

Всего в сезоне у Сорокина 5 побед в 13 матчах при 91,7% сэйвов и коэффициенте надежности 2,52. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСент-Луис
logoНХЛ
logoАйлендерс
logoИлья Сорокин
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