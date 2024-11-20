«Бостон» уволил Монтгомери с поста главного тренера. Команда проиграла 12 из 20 матчей в сезоне
Джим Монтгомери уволен с поста главного тренера «Бостона».
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Джо Сакко.
Джим Монтгомери возглавлял «Бостон» с 1 июля 2022 года.
В нынешнем сезоне команда проиграла 12 из 20 матчей и идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Бостона»
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