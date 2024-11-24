  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»
7

Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»

Владислав Третьяк сравнил уровень борьбы в КХЛ и НХЛ.

«Я изначально понимал, что ситуация в КХЛ будет такой, какой она является сейчас. Все результаты непредсказуемы.

Лишь несколько команд играют стабильно, остальные же подравнялись. В этой непредсказуемости есть интерес, интрига к чемпионату.

Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы, вчера «Спартак» уступал «Витязю» 1:4, а в итоге как развернулся ход встречи! 2-3 победы – ты в восьмерке лучших в конференции, 2-3 поражения – ты выбыл из восьмерки.

КХЛ показывает такой уровень, как в НХЛ, – по накалу борьбы, по очкам. Это здорово. Болельщиков эти эмоции и интрига держат», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

«Сочи» и «Куньлунь» занимают два последних места в таблице Западной конференции.

Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»

Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
logoВладислав Третьяк
logoКуньлунь Ред Стар
logoНХЛ
Р-Спорт
logoВитязь
болельщики
logoКХЛ
logoСпартак
logoСочи
logoФХР
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Третьяк о популяризации хоккея: «Мы скромные и многое забываем, а победы сплачивают. Иностранцы не стесняются и напоминают о своих. Не все обрадуются Кубку Стэнли – у нас же есть КХЛ»
21вчера, 09:32
Третьяк о Бобровском: «Мы с ним перед каждым матчем финала Кубка Стэнли переписывались. Он меня очень уважает, мои весточки были ему важны»
15вчера, 06:22
Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»
7822 ноября, 21:08
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Врач «Динамо»: «Предлагали Овечкину лечиться в России. Он ответил: «Ну как я приеду? У меня контракт с «Вашингтоном» – там тоже лечат хорошо, как и у вас»
1834 минуты назад
Мичков – 8-й игрок в истории НХЛ с 2+ голами в овертаймах до 20 лет. Больше только у Ковальчука, Кросби и Нэша – по 3 шайбы
450 минут назад
Матс Нэслунд выставил на продажу бронзу ОИ-1980: «Поеду в отпуск на вырученные деньги. У меня нет проблем с финансами – медаль попадет к кому-то, кто ценит ее больше меня»
10сегодня, 11:36
КХЛ. «Авангард» играет с «Барысом», «Металлург» принимает «Сибирь», минское «Динамо» встретится с «Автомобилистом», «Адмирал» победил «Амур»
32сегодня, 11:32Live
Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»
46сегодня, 11:10
«Авангард» заплатит «Витязю» 25 млн рублей при обмене Макеева на Воронкова (Михаил Зислис)
17сегодня, 10:17
Тарасенко сделал передачу в игре с «Бостоном». Безголевая серия форварда «Детройта» – 14 матчей
7сегодня, 10:01
«Авангард» обменял Макеева и Фигурина в «Витязь» на Воронкова и права на Прищепова. Подмосковный клуб получил и денежную компенсацию
26сегодня, 09:50
Подколзин о конце серии из 41 игры без голов: «Иногда Бог испытывает тебя, чтобы ты стал лучшим человеком и хоккеистом. Продолжу работать в том же духе»
1сегодня, 09:00
Ротенберг поздравил с Днем матери: «Мама – главный и самый искренний болельщик для любого из нас. Спасибо, что вы есть! Мы играем для вас»
28сегодня, 08:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби о 600-м голе при поражении 1:6 от «Юты»: «Это не радует. «Питтсбург» совершает несколько правильных действий, но потом игра от нас ускользает»
31 секунду назад
«Северсталь» получит 15 млн рублей от «Куньлуня» за переход Душака (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:54
Костюченок о 3:5 с «Адмиралом»: «Хотелось, чтобы вратарская линия была получше. Игра длится 60 минут – ребята рано почувствовали, что они выиграли, расслабленность пошла»
сегодня, 11:00
«Северсталь» обменяла Душака в «Куньлунь» на денежную компенсацию
сегодня, 10:45
Цыплаков сделал ассист в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Айлендерс» с 11 (2+9) очками делит 3-е место в гонке бомбардиров среди новичков
2сегодня, 10:33
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» и прервал серию из 5 поражений. Хабаровчане уступили в 15 из 16 последних игр
сегодня, 09:30
Плющев об 1+2 у Ничушкина с «Флоридой»: «Доказывает, что полон сил реабилитироваться. Все будет зависеть только от него – воля волей, если сил невпроворот»
сегодня, 09:17
«Оттава» проиграла 5 матчей подряд с общей разницей 11:21. Команда занимает 15-е место на Востоке
3сегодня, 07:55
Кучеров в 3-й раз в сезоне остался без очков. У него 1 бросок и «минус 1» за 21:41 с «Далласом» при 3:12 в большинстве
2сегодня, 06:35
Василевский в 3-й раз в сезоне пропустил 4+ шайбы за игру, отразив 24 из 28 бросков «Далласа»
2сегодня, 06:25