Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»

Владислав Третьяк сравнил уровень борьбы в КХЛ и НХЛ.

«Я изначально понимал, что ситуация в КХЛ будет такой, какой она является сейчас. Все результаты непредсказуемы.

Лишь несколько команд играют стабильно, остальные же подравнялись. В этой непредсказуемости есть интерес, интрига к чемпионату.

Те же «Сочи » с «Куньлунем » преподносят сюрпризы, вчера «Спартак» уступал «Витязю» 1:4, а в итоге как развернулся ход встречи! 2-3 победы – ты в восьмерке лучших в конференции, 2-3 поражения – ты выбыл из восьмерки.

КХЛ показывает такой уровень, как в НХЛ, – по накалу борьбы, по очкам. Это здорово. Болельщиков эти эмоции и интрига держат», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

«Сочи» и «Куньлунь» занимают два последних места в таблице Западной конференции.

Есмантович о драфте в КХЛ: «Некрасивое слово, взято из североамериканского хоккея. Ярмарка юниоров – другое мне не нравится»

Третьяк об Овечкине: «Я бы справился с его броском 40 лет назад, сегодня уже нет – шайба летит как пуля. Раньше Александр столько бы не забросил, прогресса добились за счет изменения клюшек»