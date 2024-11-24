Владислав Третьяк: «КХЛ показывает уровень НХЛ по накалу борьбы. Команды подравнялись, результаты непредсказуемы. Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы»
«Я изначально понимал, что ситуация в КХЛ будет такой, какой она является сейчас. Все результаты непредсказуемы.
Лишь несколько команд играют стабильно, остальные же подравнялись. В этой непредсказуемости есть интерес, интрига к чемпионату.
Те же «Сочи» с «Куньлунем» преподносят сюрпризы, вчера «Спартак» уступал «Витязю» 1:4, а в итоге как развернулся ход встречи! 2-3 победы – ты в восьмерке лучших в конференции, 2-3 поражения – ты выбыл из восьмерки.
КХЛ показывает такой уровень, как в НХЛ, – по накалу борьбы, по очкам. Это здорово. Болельщиков эти эмоции и интрига держат», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.
«Сочи» и «Куньлунь» занимают два последних места в таблице Западной конференции.
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