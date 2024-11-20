Генменеджер «Сибири»: «Мы не выставляли Андреоффа на обмен, не обсуждали его с «Металлургом». Надеюсь, Энди докажет, что многие ошибались на счет него»
Канадский форвард набрал 12 (5+7) очков в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.
– Слухи об обмене Энди Андреоффа зашли так далеко, что их на пресс-конференции пришлось комментировать Андрею Разину, к которому его отправляли некоторые каналы.
– Не знаю, какая информация доходит до Андрея Разина. Мы с «Металлургом» не обсуждали возможный обмен Энди. Сложно комментировать то, о чем они говорят между собой.
«Сибирь» не выставляла Андреоффа на обмен. Мы верим, что Энди найдет свою игру. Тем более что в прошлом сезоне у него была похожая ситуация, когда он тоже не мог реализовать свой потенциал в начале регулярки.
Цифры прошлого сезона подтверждают, что он может давать результат на уровне КХЛ.
Аналогичная ситуация у большинства наших нападающих. Если вы помните, то за последние четыре игры они не забросили ни одной шайбы. Думаю, что это какая-то общая тенденция.
Не идет не только у Андреоффа. Надеюсь, в ближайшее время он докажет, что многие на счет него ошибались, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.
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