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  • Генменеджер «Сибири»: «Мы не выставляли Андреоффа на обмен, не обсуждали его с «Металлургом». Надеюсь, Энди докажет, что многие ошибались на счет него»
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Генменеджер «Сибири»: «Мы не выставляли Андреоффа на обмен, не обсуждали его с «Металлургом». Надеюсь, Энди докажет, что многие ошибались на счет него»

Виктор Меркулов отреагировал на возможный обмен Энди Андреоффа.

Канадский форвард набрал 12 (5+7) очков в 25 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в этом сезоне.

– Слухи об обмене Энди Андреоффа зашли так далеко, что их на пресс-конференции пришлось комментировать Андрею Разину, к которому его отправляли некоторые каналы.

– Не знаю, какая информация доходит до Андрея Разина. Мы с «Металлургом» не обсуждали возможный обмен Энди. Сложно комментировать то, о чем они говорят между собой.

«Сибирь» не выставляла Андреоффа на обмен. Мы верим, что Энди найдет свою игру. Тем более что в прошлом сезоне у него была похожая ситуация, когда он тоже не мог реализовать свой потенциал в начале регулярки.

Цифры прошлого сезона подтверждают, что он может давать результат на уровне КХЛ.

Аналогичная ситуация у большинства наших нападающих. Если вы помните, то за последние четыре игры они не забросили ни одной шайбы. Думаю, что это какая-то общая тенденция.

Не идет не только у Андреоффа. Надеюсь, в ближайшее время он докажет, что многие на счет него ошибались, – сказал генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВиктор Меркулов
logoЭнди Андреофф
logoСибирь
logoМеталлург Мг
logoСпорт-Экспресс
logoКХЛ
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