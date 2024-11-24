Андрей Коваленко о Ничушкине: «Возвращение такого лидера – лучшая инвестиция «Колорадо» в плей-офф-2025. Чтобы набрать форму, необходимо несколько игр»
В матче регулярного чемпионата «Эвеланш» обыграли «Флориду» со счетом 7:4. 29-летний форвард набрал 3 (1+2) балла за результативность.
Это была 4-я игра россиянина по возвращении на лед после того, как в мае он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги.
«После полугодичного перерыва, который к тому же сопровождался давлением и фантазиями прессы, необходимо несколько игр, чтобы набрать форму и голевой тонус.
Это требуется даже таким большим мастерам, как Ничушкин, который давно все и всем доказал.
Самое главное, что возвращение Валерия сыграет в этом сезоне на «Колорадо» в долгосрочном плане. Все помнят последний плей-офф, когда чемпиону в отсутствие Ничушкина не удалось сохранить титул.
Считаю, что возвращение такого лидера – лучшая инвестиция клуба именно в плей-офф-2025», – сказал бывший игрок «Колорадо» Андрей Коваленко.
Плющев об 1+2 у Ничушкина с «Флоридой»: «Доказывает, что полон сил реабилитироваться. Все будет зависеть только от него – воля волей, если сил невпроворот»
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