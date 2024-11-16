Максим Рыбин: «Ничушкину нужно время на адаптацию. Надеюсь, проблемы остались позади. Если это повторится, дорога в НХЛ ему будет закрыта»

Максим Рыбин высказался о возвращении Валерия Ничушкина после отстранения.

В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.

Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо » в матче против «Вашингтона» (2:5).

«В первом матче он с показателем «-3» сыграл, но отыграл около 22 минут. То есть это очень и очень топовое время, уровня Маккинонна и вообще топ-6 в НХЛ.

Но Ничушкину все равно нужно время на адаптацию. Надеюсь, что все проблемы остались позади, кажется, если еще раз это повторится, то дорога в НХЛ ему будет закрыта», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.