Максим Рыбин: «Ничушкину нужно время на адаптацию. Надеюсь, проблемы остались позади. Если это повторится, дорога в НХЛ ему будет закрыта»
Максим Рыбин высказался о возвращении Валерия Ничушкина после отстранения.
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).
«В первом матче он с показателем «-3» сыграл, но отыграл около 22 минут. То есть это очень и очень топовое время, уровня Маккинонна и вообще топ-6 в НХЛ.
Но Ничушкину все равно нужно время на адаптацию. Надеюсь, что все проблемы остались позади, кажется, если еще раз это повторится, то дорога в НХЛ ему будет закрыта», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
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