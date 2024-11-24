У Ничушкина первые очки после возвращения! А его «Колорадо» победил чемпионов

Выйдет на прежний уровень?

Валерий Ничушкин провел три матча после прохождения программы помощи игрокам НХЛ . «Колорадо» забросил в них 7 шайб – россиянин не поучаствовал ни в одной. Теперь же «Эвеланш» забили 7 раз за один вечер, а Валерий в четвертой игре регулярки-2024/25 все-таки отметился тремя (1+2) очками. Его «Колорадо» победил «Флориду» (7:4). Теперь Биг Вэл по-настоящему вернулся.

Не самые яркие очки Валерия. Хотя вторая голевая передача получилась шикарной

Три очка Ничушкина – как это было:

● Первый балл за результативность Ничушкин набрал только на экваторе матча. В нарезке главных моментов игры передачу Ничушкина даже не видно – он отдал ее еще в средней зоне, а Микко Рантанен от лицевой вернул шайбу Сэму Жирару. Тот, по сути, и не бросал: искал набросом Кейси Миттлстадта, но за него шайбу в ворота переправил Дмитрий Куликов.

● А вот ассист на Оливера Шилингтона – очко совсем не номинальное. Оцените, как Ничушкин увидел открывание партнера:

● Через полторы минуты Валерий забросил уже сам. Игроки «Колорадо» один за одним получали шайбу, но не бросали по пустым воротам «Флориды». Рантанен перебросил шайбу Ничушкину через двоих защитников – и Валерий оказался один на свободном льду. Все получилось!

Последний раз Ничушкин набирал 3 очка за матч в регулярке еще 12 марта – также 1+2, но против «Калгари». Теперь Валерий сделал все возможное для возвращения уверенности в себе.

Слабая игра российских вратарей – вместе пропустили 10 шайб

Характерной чертой почти всех голов в матче стало наличие трафика перед воротами. Но у Сергея Бобровского был практически полный обзор площадки в момент броска Кэйла Макара в эпизоде с первой шайбой «Колорадо». Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев тоже все видел, да и Картер Верхэге атаковал с острого угла. И все равно он открыл счет в матче уже на первой минуте.

При этом нельзя не отметить: даже невзирая на ошибки, киперы еще несколько раз спасали в сложных эпизодах. Но все же десять шайб на двоих Георгиев и Бобровский пропустили.

Оба проводят слабый сезон. Вот статистика Бобровского: 88,5% отраженных бросков (49-е место в НХЛ) и 3,18 пропущенных шайбы за игру. Что у Георгиева: 87,4% (56-е место – из 63, на всякий случай, если брать вратарей с 5+ матчами) и 3,37 пропущенных за матч (53-е).

Сергей уже давно играет на огромном контракте и вообще действующий чемпион. А вот как с такой игрой Георгиев собирается зарабатывать прибавку к зарплате по новому соглашению – загадка.

На загадку похожа и игра «Флориды» в последние две недели. У чемпионов лишь одна победа в последних шести матчах (причем над лидирующим «Виннипегом»). Из оставшихся пяти четыре проиграны с разницей в 3+ шайбы. В таблице Востока «Пантерс» шестые – а еще недавно были первыми.

«Колорадо» же идет седьмым на Западе – неудачный старт с четырьмя поражениями давно в прошлом. Но оттуда остался отголосок: разница шайб все еще отрицательная. И все-таки «Эвеланш» на ходу: у команды 6 побед в последних 7 матчах. Вернулся Ничушкин, капитан Габриэль Ландескуг уже был замечен на ледовых тренировках.

Может, «Колорадо» станет первой командой в истории НХЛ, которая возьмет Кубок Стэнли после четырех поражений подряд с начала сезона?

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Фото: AP /David Zalubowski