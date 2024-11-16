Ничушкин об отстранении: «Было тяжело. Много работы. Я добился огромного прогресса в плане психического здоровья. Надеюсь, это больше никогда не повторится»
В мае форвард попал в третий этап программы помощи игрокам НХЛ. Он был отстранен на 6 месяцев без сохранения заработной платы.
Сегодня Ничушкин вернулся в состав «Колорадо» в матче против «Вашингтона» (2:5).
«Последний месяц я провел в Денвере. Проводить время с ребятами – это потрясающе. Это был очень тяжелый период в моей жизни, поэтому сейчас я как бы наслаждаюсь этим.
Ребята с самого первого дня говорили мне столько хороших слов, чтобы поддержать. Это огромная помощь. И, конечно, я хочу сказать спасибо [болельщикам]. Я встречаю так много людей на улицах и в ресторанах, и все поддерживают меня.
Было тяжело. Много работы. Много всего. Я думаю, что добился огромного прогресса в плане своего психического здоровья и надеюсь, что это больше никогда не повторится», – сказал нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Ничушкин провел первый матч за «Колорадо» после отстранения на полгода. У него 1 бросок и худшие в команде «минус 3» за 19:27 против «Вашингтона»
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