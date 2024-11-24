Плющев об 1+2 у Ничушкина с «Флоридой»: «Доказывает, что полон сил реабилитироваться. Все будет зависеть только от него – воля волей, если сил невпроворот»

Владимир Плющев высказался об успехах Валерия Ничушкина после возвращения в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата «Колорадо » обыграл «Флориду» со счетом 7:4. На счету 29-летнего форварда 3 (1+2) балла за результативность.

Это была 4-я игра россиянина по возвращении на лед после того, как в мае он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги.

«Насколько я понимаю, Ничушкин пытается преодолеть все свои трудности. Последняя игра как раз доказывает, что он полон сил реализовать себя и реабилитироваться.

Будем надеяться, что так оно и получится. Все будет зависеть только от него.

Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Если воля есть, остальное тоже будет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

У Ничушкина первые очки после возвращения! А его «Колорадо» победил чемпионов