Плющев об 1+2 у Ничушкина с «Флоридой»: «Доказывает, что полон сил реабилитироваться. Все будет зависеть только от него – воля волей, если сил невпроворот»
Владимир Плющев высказался об успехах Валерия Ничушкина после возвращения в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата «Колорадо» обыграл «Флориду» со счетом 7:4. На счету 29-летнего форварда 3 (1+2) балла за результативность.
Это была 4-я игра россиянина по возвращении на лед после того, как в мае он попал в третий этап программы помощи игрокам лиги.
«Насколько я понимаю, Ничушкин пытается преодолеть все свои трудности. Последняя игра как раз доказывает, что он полон сил реализовать себя и реабилитироваться.
Будем надеяться, что так оно и получится. Все будет зависеть только от него.
Как говорится, воля волей, если сил невпроворот. Если воля есть, остальное тоже будет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
У Ничушкина первые очки после возвращения! А его «Колорадо» победил чемпионов
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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