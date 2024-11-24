Кросби о 600-м голе при поражении 1:6 от «Юты»: «Это не радует. «Питтсбург» совершает несколько правильных действий, но потом игра от нас ускользает»

Сидни Кросби высказался о 600-м голе в НХЛ на фоне поражения «Питтсбурга».

В матче регулярного чемпионата «Пингвинс » проиграли «Юте» со счетом 1:6. Единственную шайбу в составе своей команды забросил 37-летний форвард. Этот гол стал для Кросби 600-м в регулярках НХЛ.

«Это, конечно, не радует. Момент был классный. Мне показалось, что мы набрали обороты после этого большинства и сделали несколько хороших вещей.

Вскоре после этого «Юта » вернула лидерство, но, даже несмотря на это, мы все еще были в игре.

Совершаем несколько правильных действий, но потом игра от нас ускользает», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби .

У Кросби – 600 голов в карьере! Второй в истории «Питтсбурга» с таким достижением