Кросби о 600-м голе при поражении 1:6 от «Юты»: «Это не радует. «Питтсбург» совершает несколько правильных действий, но потом игра от нас ускользает»
Сидни Кросби высказался о 600-м голе в НХЛ на фоне поражения «Питтсбурга».
В матче регулярного чемпионата «Пингвинс» проиграли «Юте» со счетом 1:6. Единственную шайбу в составе своей команды забросил 37-летний форвард. Этот гол стал для Кросби 600-м в регулярках НХЛ.
«Это, конечно, не радует. Момент был классный. Мне показалось, что мы набрали обороты после этого большинства и сделали несколько хороших вещей.
Вскоре после этого «Юта» вернула лидерство, но, даже несмотря на это, мы все еще были в игре.
Совершаем несколько правильных действий, но потом игра от нас ускользает», – сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.
У Кросби – 600 голов в карьере! Второй в истории «Питтсбурга» с таким достижением
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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