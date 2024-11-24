Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ, забросивший 600+ шайб и сделавший 1000+ передач
Сидни Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ с 600+1000 по системе «гол+пас».
Капитан «Питтсбурга» забросил юбилейную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (1:6).
В активе 37-летнего канадца 21 (8+13) очко в 23 играх в текущем сезоне. За карьеру – 1617 (600+1017) очков в 1295 играх в рамках регулярок.
Кросби стал 21-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки 600 шайб. Ему нужно отличиться еще дважды, чтобы вытеснить Яри Курри (601 гол) из топ-20 лучших снайперов в истории лиги.
При этом Сидни стал 9-м игроком в истории, совместившим достижение отметок 600 шайб и 1000 передач.
В этот список также входят Уэйн Гретцки (894+1963), Яромир Ягр (766+1155), Марк Мессье (694+1193), Горди Хоу (801+1049), Марсель Дионн (731+1040), Стив Айзерман (692+1063), Марио Лемье (690+1033) и Джо Сакик (625+1016).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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