Единственный светлый момент для «Пингвинс».

Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в карьере! Гол капитана «Питтсбурга» в ворота «Юты» стал единственным для команды в отвратительном матче (1:6). Конечно, это все равно важное событие.

Основная заслуга в шайбе Сида – у Эрика Карлссона: он выдал Кросби роскошную передачу – оставалось только попасть по пустым.

Кросби вошел в историю НХЛ и «Питтсбурга» – вот основные статистические пункты:

● второй действующий игрок, который достиг отметки в 600 голов – после, конечно же, Александра Овечкина (у него 868 шайб);

● второй в истории «Питтсбурга» – первым был Марио Лемье (690 голов);

● 21-й в истории НХЛ с 600+ шайбами – пока еще лидирует Уэйн Гретцки (894);

● седьмой, кто все эти 600 голов забил за одну команду (подняться даже на пятую строчку реально уже в этом сезоне – там Джо Сакик и 625 шайб. Дальше – Лемье);

● зато второй в истории с 600+ шайбами, 1600+ очками, 3 Кубками Стэнли и 2 «Конн Смайт Трофи» (да, мы знаем, как вы любите подобные статистические рекорды);

● «Питтсбург» стал второй командой в истории, за которую играли два хоккеиста с 600+ голами – после «Детройта» (у них Горди Хоу – 786 и Стив Айзерман – 692).

Кросби – рекордсмен «Питтсбурга» по количеству матчей (1295). По голам, передачам и очкам (600+1017=1617) он занимает второе место в истории «Пингвинс» – конечно, после Лемье (690+1033=1723). За оставшиеся три года контракта Сид однозначно обойдет Марио как минимум в передачах и очках, а рекорд по ассистам упадет уже в этом сезоне.

Ценность момента обозначил Крис Летанг: «Всегда, когда у тебя есть возможность стать частью чего-то подобного, когда ты смотришь на это достижение, оно кажется сумасшедшим. Как команда, мы просто наслаждаемся каждой секундой, потому что это нечто особенное. Не то, что ты увидишь много раз».

Вторил ему и Карлссон: «Когда люди думают о Сидни Кросби, не уверен, что сначала в голову им приходят голы, снайперская игра. Я играл со многими хорошими снайперами – они и близко не были к 600 шайбам».

Сам Кросби высказался скромнее: «Да, знаете, это классное чувство. [...] Красивое число. Наверное, об этом думаешь больше, когда заканчиваешь с хоккеем».

Гол Кросби – главное событие матча «Питтсбурга» и «Юты». Спустя время вряд ли кто-то вспомнит, как вообще прошла игра. А в ней, кроме шайбы Сида, для «Пингвинс» не было абсолютно ничего хорошего.

«Питтсбург» погружается все глубже и глубже на дно: третье с конца место на Востоке (по проценту набранных очков – вообще последнее в конференции и предпоследнее в НХЛ), последнее место в лиге по пропущенным (больше 4 шайб в среднем за матч). Кажется, ставить рекорды Сид будет в перестроечной команде.

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Berl