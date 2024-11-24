Кросби – 7-й игрок в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Хоу, Айзермана, Лемье, Сакика и Бобби Халла
Кросби стал седьмым игроком в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:6) 37-летний форвард «Питтсбурга» забросил 600-ю шайбу в регулярках НХЛ.
Кросби, всю карьеру выступающий за «Пингвинс», стал 7-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки в составе одной команды.
В топ-3 входят Александр Овечкин (868 голов за «Вашингтон»), Горди Хоу (786 шайб за «Детройт») и Стив Айзерман (692 гола за «Детройт»).
Также более 600 голов за одну команду забили Марио Лемье (690 шайб за «Питтсбург»), Джо Сакик (625 голов за «Колорадо»/«Квебек») и Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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