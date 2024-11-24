Кросби – 7-й игрок в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу. Форвард «Питтсбурга» повторил достижение Овечкина, Хоу, Айзермана, Лемье, Сакика и Бобби Халла

Кросби стал седьмым игроком в истории НХЛ с 600+ голами за одну франшизу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (1:6) 37-летний форвард «Питтсбурга» забросил 600-ю шайбу в регулярках НХЛ.

Кросби , всю карьеру выступающий за «Пингвинс», стал 7-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки в составе одной команды.

В топ-3 входят Александр Овечкин (868 голов за «Вашингтон»), Горди Хоу (786 шайб за «Детройт») и Стив Айзерман (692 гола за «Детройт»).

Также более 600 голов за одну команду забили Марио Лемье (690 шайб за «Питтсбург»), Джо Сакик (625 голов за «Колорадо»/«Квебек») и Бобби Халл (604 гола за «Чикаго»).