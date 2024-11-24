Кросби с 600-м голом, Рантанен с 1+3 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Сидни Кросби, Микко Рантанен и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:2). Форвард набрал 18 (8+10) баллов в 9 играх после травмы.

Вторая звезда – форвард «Колорадо » Микко Рантанен , набравший 4 (1+3) очка в матче с «Флоридой» (7:4).

Первая звезда – капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби, забросивший 600-ю шайбу в лиге в матче с «Ютой» (6:1). Он стал 21-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки, а также всего лишь 9-м игроком с 600+ голами и 1000+ результативными передачами.