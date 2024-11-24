Кросби с 600-м голом, Рантанен с 1+3 и Макдэвид с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Сидни Кросби, Микко Рантанен и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками в матче с «Рейнджерс» (6:2). Форвард набрал 18 (8+10) баллов в 9 играх после травмы.
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Микко Рантанен, набравший 4 (1+3) очка в матче с «Флоридой» (7:4).
Первая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, забросивший 600-ю шайбу в лиге в матче с «Ютой» (6:1). Он стал 21-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки, а также всего лишь 9-м игроком с 600+ голами и 1000+ результативными передачами.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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