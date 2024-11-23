Третьяк о Бобровском: «Мы с ним перед каждым матчем финала Кубка Стэнли переписывались. Он меня очень уважает, мои весточки были ему важны»

Владислав Третьяк рассказал о своем общении с Сергеем Бобровским.

В прошлом сезоне российский вратарь выиграл Кубок Стэнли с «Флоридой». В финале «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (4-3, 2:1 в седьмом матче).

– По понятным причинам я с особым трепетом следил за Сергеем . Мы с ним постоянно переписывались по ходу финальной серии.

Скажу больше: перед каждым матчем общались. Посылал ему сообщения, он отвечал. Я был просто счастлив, когда он выстоял в решающей встрече и достиг цели, к которой шел на протяжении всей карьеры. Вообще же я стараюсь по возможности поддерживать всех наших голкиперов.

– Когда переписывались с Бобровским по ходу решающей серии Кубка Стэнли, чувствовали, что он нуждается в вашей поддержке?

– Да. Все-таки он меня очень уважает. И мои весточки тоже были ему важны. Уже после общались с Сергеем, и он благодарил за поддержку. Мы будто сблизились за эти финальные встречи. Хотелось, чтобы он обязательно взял трофей. Например, Василевскому я так много не писал: просто поздравил – и все.

– По вашим ощущениям, в жизни Бобровский эмоциональнее, чем на площадке?

– Не часто видел его в быту, но он производит впечатление спокойного, скромного человека. Звездная болезнь Сергея точно не коснулась. Даже интервью дает редко и ведет себя деликатно, – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР.