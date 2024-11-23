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  • Третьяк о популяризации хоккея: «Мы скромные и многое забываем, а победы сплачивают. Иностранцы не стесняются и напоминают о своих. Не все обрадуются Кубку Стэнли – у нас же есть КХЛ»
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Третьяк о популяризации хоккея: «Мы скромные и многое забываем, а победы сплачивают. Иностранцы не стесняются и напоминают о своих. Не все обрадуются Кубку Стэнли – у нас же есть КХЛ»

Владислав Третьяк поделился размышлениями по поводу популяризации хоккея.

– Вам не кажется, что ФХР совместно со спонсорами стоит придумать формат чествования наших ребят из НХЛ, который бы мог вовлечь максимально возможное количество людей? Например, устроить летом большой праздник в Лужниках с массой активностей.

– Мы периодически проводим праздники, посвященные различным историческим событиям.

Так, в 2022-м исполнилось 50 лет той самой Суперсерии. Регулярно приглашаем ветеранов. Проходят различные мероприятия в Музее хоккейной славы в Москве.

Что касается Кубка Стэнли, не все этому обрадуются. У нас все же есть КХЛ.

Хотя в свое время игроки приезжали вместе с ним в страну. Везли трофей в родные города. Народ приходил и с удовольствием фотографировался.

– Но ради популяризации хоккея можно было бы приглашать не только энхаэловцев, но и чемпионов КХЛ, звезд прошлого, заслуженных ветеранов, устраивать просмотры старых матчей или документальных фильмов…

– Интересная идея, но не все так просто. А вот что касается кино, то хорошо, что в свое время вышел фильм «Легенда №17». Надеюсь, увидят свет и другие байопики, а также картины, посвященные великим победам.

А то ведь даже не все болельщики вспомнят, как в 1981-м сборная СССР разгромила «кленовые листья» с Гретцки в составе со счетом 8:1 в финале Кубка Канады.

Тренер соперников тогда сказал, что подобного позора не испытывал никогда. Или потрясающую Суперсерию 1974-го, в рамках которой выиграли у канадцев четыре встречи.

Мы скромные люди и многое забываем, а меж тем победы сплачивают людей. Вот иностранцы не стесняются и постоянно напоминают о своих.

Американцы в 1980-м сенсационно первенствовали на Олимпиаде и сняли об этом фильм. Причем показывают его в школах, чтобы мотивировать подростков на большие свершения, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RT
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logoКубок Стэнли
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