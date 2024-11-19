Зарплата Маклауда в «Авангарде» – 45 млн рублей. Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)
Майкл Маклауд заработает 45 миллионов рублей по контракту с «Авангардом».
Напомним, 18 октября «Барыс» расторг контракт с канадским форвардом. Нападающий провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, зарплата Маклауда составит 45 миллионов рублей по контракту с «Авангардом», который рассчитан до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Напомним, что Маклауд – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде. В следующем году ему предстоит участвовать в судебных слушаниях по этому делу.
В НХЛ Маклауд (12-й номер драфта-2016) провел 287 матчей за «Нью-Джерси» и набрал 85 (29+56) очков при 58,3% выигранных вбрасываний.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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