Зарплата Маклауда в «Авангарде» – 45 млн рублей. Форвард подписал контракт до конца сезона (Михаил Зислис)

Майкл Маклауд заработает 45 миллионов рублей по контракту с «Авангардом».

Напомним, 18 октября «Барыс» расторг контракт с канадским форвардом. Нападающий провел 16 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 6 (3+3) баллов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса , зарплата Маклауда составит 45 миллионов рублей по контракту с «Авангардом », который рассчитан до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, что Маклауд – один из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады-2018. Он обвиняется в сексуальном насилии, как и еще четыре его партнера по той команде. В следующем году ему предстоит участвовать в судебных слушаниях по этому делу.

В НХЛ Маклауд (12-й номер драфта-2016) провел 287 матчей за «Нью-Джерси» и набрал 85 (29+56) очков при 58,3% выигранных вбрасываний.