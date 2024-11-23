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  • Щитов об «Авангарде»: «Звягин не обладает большим опытом, пока не удалось построить коллектив. Он старается, надо дать больше времени. Слухи об иностранном тренере давят на него»
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Щитов об «Авангарде»: «Звягин не обладает большим опытом, пока не удалось построить коллектив. Он старается, надо дать больше времени. Слухи об иностранном тренере давят на него»

Никита Щитов оценил работу главного тренера «Авангарда» Сергея Звягина.

На данный момент омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 24 очка в 27 матчах. 

– Команда у «Авангарда» хорошая, но тренер не обладает большим опытом. Ему пока не удалось построить коллектив, который был бы одним целым.

Я думаю, что тренеру нужно дать больше времени поработать с командой, потому что видно, что Звягин очень старается и переживает, а результата пока нет. Видимо, у него еще не получается донести до игроков, как правильно играть в обороне, как переключаться в атаку, как реализовывать моменты.

Проблем у «Авангарда» хватает. Хоккеистов квалифицированных там достаточно, просто нужно наладить игру в целом. Возможно, руководству стоит еще подождать, но постоянно появляются слухи, что там ищут иностранного специалиста.

Наверное, это тоже психологически давит на тренера и на всю команду, поэтому она не может так ярко раскрыть свой потенциал. В Омске надо решить проблемы внутри клуба. Надо поставить все на свои рельсы, и команда сможет показывать яркую игру. Я уверен, она должна быть в плей-офф.

– То есть в «Авангарде» надо определиться с тренером: останется ли Сергей Звягин или назначат другого?

– Конечно. Потому что эти слухи, которые постоянно в прессе появляются, все читают и думают, что придет новый тренер. Это очень плохо действует на коллектив. Он может распасться на части, не будет целостности и слаженной игры из-за этого. Поэтому руководству нужно определиться, кто главный тренер и на какой срок.

Либо остается Звягин, либо уже назначать нового тренера. Нужно создать целостность, чтобы команда играла, и не было никаких слухов, – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Терещенко про «Авангард»: «Надо дать Звягину спокойно поработать и верить в него – команда играет нормально. Не стоит приглашать североамериканца»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Звягин
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