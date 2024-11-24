Тарасенко сделал передачу в игре с «Бостоном». Безголевая серия форварда «Детройта» – 14 матчей
Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в игре с «Бостоном».
Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась поражением «Детройта» со счетом 1:2.
В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 19 играх при полезности «минус 3». Текущая безголевая серия достигла 14 матчей.
Сегодня Тарасенко за 20 минут и 3 секунды игрового времени отметился двумя бросками в створ, допустил одну потерю и совершил один отбор при показателе полезности «0».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости