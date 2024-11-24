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Тарасенко сделал передачу в игре с «Бостоном». Безголевая серия форварда «Детройта» – 14 матчей

Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в игре с «Бостоном».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ завершилась поражением «Детройта» со счетом 1:2.

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 8 (2+6) очков в 19 играх при полезности «минус 3». Текущая безголевая серия достигла 14 матчей.

Сегодня Тарасенко за 20 минут и 3 секунды игрового времени отметился двумя бросками в створ, допустил одну потерю и совершил один отбор при показателе полезности «0».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДетройт
logoВладимир Тарасенко
logoБостон
logoНХЛ
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