Тарасенко сделал передачу в 4-м матче подряд. Безголевая серия форварда «Детройта» – 12 игр
Владимир Тарасенко отметился результативной передачей в 4-м матче подряд.
Форвард «Детройта» выступил одним из ассистентов при шайбе Марко Каспера в большинстве в матче с «Сан-Хосе» (4:5 ОТ).
В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 17 играх при полезности «минус 4». Текущая безголевая серия – 12 игр.
Сегодня Тарасенко (13:53, 0:16 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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