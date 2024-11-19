Тарасенко сделал передачу в 4-м матче подряд. Безголевая серия форварда «Детройта» – 12 игр

Владимир Тарасенко отметился результативной передачей в 4-м матче подряд.

Форвард «Детройта » выступил одним из ассистентов при шайбе Марко Каспера в большинстве в матче с «Сан-Хосе » (4:5 ОТ).

В текущем сезоне у 32-летнего россиянина стало 7 (2+5) очков в 17 играх при полезности «минус 4». Текущая безголевая серия – 12 игр.

Сегодня Тарасенко (13:53, 0:16 – в большинстве, нейтральная полезность) отметился 1 броском в створ и 1 силовым приемом, а также допустил 1 потерю.