Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в статусе игрока «Ред Уингс»

Павел Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день для завершения карьеры.

46-летний россиянин в этом месяце был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

После этого он технически возобновил карьеру, чтобы подписать с «Детройтом » символический контракт на 1 день и официально завершить ее в статусе игрока «Ред Уингс».

В рамках карьеры в НХЛ Павел выступал только за «Детройт» – с 2001 по 2016 годы. На счету игрока 918 (314+604) очков в 953 играх в рамках регулярных чемпионатов и 113 (42+71) баллов в 154 играх в плей-офф.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»).

Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл