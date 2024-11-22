Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день, чтобы официально завершить карьеру в статусе игрока «Ред Уингс»
Павел Дацюк подписал контракт с «Детройтом» на 1 день для завершения карьеры.
46-летний россиянин в этом месяце был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
После этого он технически возобновил карьеру, чтобы подписать с «Детройтом» символический контракт на 1 день и официально завершить ее в статусе игрока «Ред Уингс».
В рамках карьеры в НХЛ Павел выступал только за «Детройт» – с 2001 по 2016 годы. На счету игрока 918 (314+604) очков в 953 играх в рамках регулярных чемпионатов и 113 (42+71) баллов в 154 играх в плей-офф.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли, трижды признавался лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») и четырежды получал приз за джентльменское поведение на льду («Леди Бинг Трофи»).
Дацюк – в Зале славы! Нет такого трофея в хоккее, который бы он не выиграл
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости