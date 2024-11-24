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Подколзин о конце серии из 41 игры без голов: «Иногда Бог испытывает тебя, чтобы ты стал лучшим человеком и хоккеистом. Продолжу работать в том же духе»

Василий Подколзин прокомментировал окончание безголевой серии.

В матче регулярного чемпионата НХЛ 23-летний форвард «Эдмонтона» забросил шайбу в ворота «Рейнджерс» (6:2).

Это первый гол Подколзина в составе канадской команды. Он прервал 41-матчевую серию без заброшенных шайб в регулярках.

«Наконец-то. Это случилось намного позже, чем я ожидал. Иногда Бог испытывает тебя, чтобы ты стал лучшим человеком и хоккеистом.

Я продолжу работать в том же духе. Мне нужно сохранять терпение и позитивный настрой.

Спасибо тренерскому штабу, что поставили в звено к Драйзайтлю. Он отлично находит меня передачами в последних матчах.

Это многое для меня значит», – сказал форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: НХЛ
logoВасилий Подколзин
logoРейнджерс
logoЭдмонтон
религия
logoЛеон Драйзайтль
logoНХЛ
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