Макдэвид о Подколзине: «Делает много хороших вещей, выигрывает единоборства, держит шайбу. Он был выбран в первом раунде драфта не просто так»
«Он делает так много хороших вещей. Он выигрывает единоборства, держит шайбу в игре для своей тройки, выполняет классные мелкие передачи. Как в эпизоде с передачей [в игре с «Калгари»] на Леона [Драйзайтля], или когда он у борта в Нэшвилле в первые минуты выкапывал шайбу.
Это такие вещи, которые могут остаться незамеченными, но когда ты играешь с таким парнем [как Леон], это очень весело. Он играет жестко, выкладывается по полной. Он просто отличный.
Он выбран в первом раунде [драфта] не просто так. Уверенность – это половина успеха, если не больше. В этой лиге все умеют кататься, делать передачи и работать, но если у тебя нет уверенности, будет непросто.
Он еще в поиске, но сейчас должен быть доволен собой», – сказал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
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