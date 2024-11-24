Ротенберг поздравил с Днем матери: «Мама – главный и самый искренний болельщик для любого из нас. Спасибо, что вы есть! Мы играем для вас»

Роман Ротенберг поздравил всех мам с Днем матери.

«В последнее воскресенье ноября в России традиционно отмечают День матери. Это важный праздник для любого из нас, день, когда мы лишний раз можем поблагодарить своего самого родного человека за жизнь, теплоту и любовь.

Я искренне хочу сказать спасибо своей маме – Ирине Михайловне! Она многому научила меня, привила важнейшие качества и всегда окружала своей заботой.

Поздравляю и свою супругу Галину – как мама юного хоккеиста она как никто понимает, насколько непросто воспитывать спортсмена.

Для любого из нас мама – главный и самый искренний болельщик, который во время каждой игры переживает на трибуне или у экрана, причем неважно, кто ты – опытный профессионал или совсем юный хоккеист.

И каждый чувствует эту особенную материнскую поддержку, она неизменно придает уверенности и напоминает, что весь тот огромный путь, который был проделан, был не зря.

Поздравляю всех мам – спасибо, что вы есть! Мы играем для вас!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Коротышкин о Ротенберге: «Инициативный, креативный, принимающий вызовы судьбы, приносящий пользу российскому спорту. Удивительно, как он генерирует идеи»