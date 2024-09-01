Ротенберг поздравил учителей с 1 сентября: «Путь знаний не должен заканчиваться никогда, мы учимся всю жизнь. Спасибо всем моим учителям»

Роман Ротенберг поздравил учителей, учеников и родителей с 1 сентября

В этот день в России отмечается День знаний.

«Поздравляю всех учителей, школьников, а также их родителей с Днем знаний!

Для каждого из нас школьные годы останутся самым лучшим, добрым, беззаботным временем. Мои дети тоже стали на год старше, и с новым учебным годом перед ними вновь откроется большой мир дружбы, важных открытий, маленьких и больших побед.

Самое важное, чему меня научили в школе – путь знаний не должен заканчиваться никогда. Мы учимся не только в школе или университете, мы учимся всю жизнь. Современный человек – это тот, кто умеет с пользой впитывать в себя все новое, который умеет получать и применять знания.

Хотя учебный год начнется только завтра, слова благодарности хочу сказать уже сегодня, 1 сентября. Спасибо всем моим учителям, которые помогали и помогают мне получать важные и нужные знания каждый день!

С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Фото: t.me/rotenberg81