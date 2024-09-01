Ротенберг поздравил учителей с 1 сентября: «Путь знаний не должен заканчиваться никогда, мы учимся всю жизнь. Спасибо всем моим учителям»
В этот день в России отмечается День знаний.
«Поздравляю всех учителей, школьников, а также их родителей с Днем знаний!
Для каждого из нас школьные годы останутся самым лучшим, добрым, беззаботным временем. Мои дети тоже стали на год старше, и с новым учебным годом перед ними вновь откроется большой мир дружбы, важных открытий, маленьких и больших побед.
Самое важное, чему меня научили в школе – путь знаний не должен заканчиваться никогда. Мы учимся не только в школе или университете, мы учимся всю жизнь. Современный человек – это тот, кто умеет с пользой впитывать в себя все новое, который умеет получать и применять знания.
Хотя учебный год начнется только завтра, слова благодарности хочу сказать уже сегодня, 1 сентября. Спасибо всем моим учителям, которые помогали и помогают мне получать важные и нужные знания каждый день!
С праздником!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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