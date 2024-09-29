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  • Ротенберг о фестивале «Друзья Петербурга»: «По приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра Курентзиса. Удивительная музыка. Всегда говорю игрокам, что Петербург – город не только спорта»
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Ротенберг о фестивале «Друзья Петербурга»: «По приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра Курентзиса. Удивительная музыка. Всегда говорю игрокам, что Петербург – город не только спорта»

Роман Ротенберг рассказал о посещении музыкального концерта в Санкт-Петербурге.

«Фестиваль «Друзья Петербурга» продолжается – и вчера я по приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Это удивительная музыка, которая проникает в душу, заряжает энергией, жаждой к жизни и творчеству.

Огромное спасибо музыкантам и организаторам фестиваля «Друзья Петербурга» за такой чудесный вечер.

Я всегда говорю, в том числе нашим игрокам, что Петербург – это город не только спорта, но и театров, классической музыки, музеев, и нужно пользоваться каждой возможностью прикоснуться к культурной жизни Петербурга», – сообщил главный тренер СКА в телеграм-канале. 

Ротенберг о КХЛ: «Мы боремся за зрителя и с Comedy Club, и с Большим театром. В искусстве все интересно. Все можно взять на вооружение»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСКА
светская хроника
logoГазпром
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
музыка
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