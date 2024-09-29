Ротенберг о фестивале «Друзья Петербурга»: «По приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра Курентзиса. Удивительная музыка. Всегда говорю игрокам, что Петербург – город не только спорта»
«Фестиваль «Друзья Петербурга» продолжается – и вчера я по приглашению ПАО «Газпром» посетил концерт оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.
Это удивительная музыка, которая проникает в душу, заряжает энергией, жаждой к жизни и творчеству.
Огромное спасибо музыкантам и организаторам фестиваля «Друзья Петербурга» за такой чудесный вечер.
Я всегда говорю, в том числе нашим игрокам, что Петербург – это город не только спорта, но и театров, классической музыки, музеев, и нужно пользоваться каждой возможностью прикоснуться к культурной жизни Петербурга», – сообщил главный тренер СКА в телеграм-канале.
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