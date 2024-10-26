Ротенберг поздравил Марию Львову-Белову с днем рождения: «Благодаря ей сотни тысяч детей по России получают все необходимое. Она защищает самое ценное – наши будущие поколения»

Роман Ротенберг поздравил Марию Львову-Белову с днем рождения.

25 октября уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ исполнилось 40 лет.

«От всей души поздравляю многоуважаемую Марию Львову-Белову с днем рождения!

Мария Алексеевна посвятила жизнь очень важному, нужному и благородному делу. Благодаря ей десятки и сотни тысяч детей по всей России получают все необходимое. Она приходит на помощь по первому зову, она защищает самое ценное – наши будущие поколения.

Огромное спасибо за этот тихий, незаметный на первый взгляд, но такой важный для нашей страны труд.

Желаю Марии Алексеевне успехов в непростом, но достойном деле, радости и счастья, вдохновения и целеустремленности. Пусть каждый день приносит только свет, тепло и улыбки ей и ее подопечным!

С праздником, ура!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в телеграм-канале.