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Ротенберг поздравил Марию Львову-Белову с днем рождения: «Благодаря ей сотни тысяч детей по России получают все необходимое. Она защищает самое ценное – наши будущие поколения»

Роман Ротенберг поздравил Марию Львову-Белову с днем рождения.

25 октября уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ исполнилось 40 лет. 

«От всей души поздравляю многоуважаемую Марию Львову-Белову с днем рождения!

Мария Алексеевна посвятила жизнь очень важному, нужному и благородному делу. Благодаря ей десятки и сотни тысяч детей по всей России получают все необходимое. Она приходит на помощь по первому зову, она защищает самое ценное – наши будущие поколения.

Огромное спасибо за этот тихий, незаметный на первый взгляд, но такой важный для нашей страны труд.

Желаю Марии Алексеевне успехов в непростом, но достойном деле, радости и счастья, вдохновения и целеустремленности. Пусть каждый день приносит только свет, тепло и улыбки ей и ее подопечным!

С праздником, ура!» – написал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА в телеграм-канале. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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