Коротышкин о Ротенберге: «Инициативный, креативный, принимающий вызовы судьбы, приносящий пользу российскому спорту. Удивительно, как он генерирует идеи»
Вице‑президент Федерации водных видов спорта России посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (4:1).
– Правда, что хотите организовать звездный шоу‑заплыв, в котором примут участие и хоккеисты?
– Пока поговорили с Романом Ротенбергом, что такой заплыв возможен. У нас бывают корпоративные заплывы министерств.
Мы по‑всякому привлекаем в плавание людей из разных сфер. Хоккеисты – адекватные и хорошие ребята, с которыми можно легко найти общий язык.
И они готовы вместе с нами залезть на голубые дорожки. Интересно будет с ними посоревноваться.
– Что вам дал поход на хоккей?
– Появилась идея на плавании организовать фан‑трибуну.
Я на матче СКА наслаждался тем, как болельщики бьют в барабаны, скандируют имена спортсменов, создают мощную энергетику. Я могу каких‑то вещей в хоккее не понимать. Но такая энергетика зала заряжает всех.
– Каким вам показался Ротенберг?
– Инициативный, креативный, принимающий вызовы судьбы. Человек, который готов к любым проектам, приносящим пользу российскому спорту.
Удивительно, как он генерирует идеи, хотя понятно, что его занятость на максимальном уровне.
Рад, что мы познакомились и вместе будем делать проекты между плаванием и хоккеем. Это поможет обоим видам спорта, – сказал Евгений Коротышкин.
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