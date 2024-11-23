Коротышкин о Ротенберге: «Инициативный, креативный, принимающий вызовы судьбы, приносящий пользу российскому спорту. Удивительно, как он генерирует идеи»

Евгений Коротышкин охарактеризовал качества Романа Ротенберга.

Вице‑президент Федерации водных видов спорта России посетил матч Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (4:1).

– Правда, что хотите организовать звездный шоу‑заплыв, в котором примут участие и хоккеисты?

– Пока поговорили с Романом Ротенбергом , что такой заплыв возможен. У нас бывают корпоративные заплывы министерств.

Мы по‑всякому привлекаем в плавание людей из разных сфер. Хоккеисты – адекватные и хорошие ребята, с которыми можно легко найти общий язык.

И они готовы вместе с нами залезть на голубые дорожки. Интересно будет с ними посоревноваться.

– Что вам дал поход на хоккей?

– Появилась идея на плавании организовать фан‑трибуну.

Я на матче СКА наслаждался тем, как болельщики бьют в барабаны, скандируют имена спортсменов, создают мощную энергетику. Я могу каких‑то вещей в хоккее не понимать. Но такая энергетика зала заряжает всех.

– Каким вам показался Ротенберг?

– Инициативный, креативный, принимающий вызовы судьбы. Человек, который готов к любым проектам, приносящим пользу российскому спорту.

Удивительно, как он генерирует идеи, хотя понятно, что его занятость на максимальном уровне.

Рад, что мы познакомились и вместе будем делать проекты между плаванием и хоккеем. Это поможет обоим видам спорта, – сказал Евгений Коротышкин .