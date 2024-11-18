Терещенко про «Авангард»: «Надо дать Звягину спокойно поработать и верить в него – команда играет нормально. Не стоит приглашать североамериканца»

Алексей Терещенко считает, что «Авангарду» не нужно увольнять Сергея Звягина.

«Авангард » играет нормально. Были травмы, которые повлияли на баланс команды. Ткачев – это потеря при игре в большинстве.

На трансферном рынке они активизировались, пытаются выйти из ситуации за счет опытных игроков. В целом «Авангард» играет неплохо.

Думаю, не стоит приглашать североамериканца на пост главного тренера. Если это и делать, то перед сезоном. Он эту команду не набирал.

Сейчас надо дать спокойно поработать Сергею Звягину и верить в него, поддержать, помочь руководить командой.

Тренера надо оставить до конца сезона. Просто не вижу смысла менять. «Авангард» справится», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .