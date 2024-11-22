Звягин о Серебрякове: «Не хотим держать его на тренировочном режиме. Ему нужна игровая практика»

Сергей Звягин отметил, что Никите Серебрякову нужна игровая практика.

Вратарь перешел в «Авангард » из СКА 21 ноября. Вратарь не играет с 5 октября.

– После перехода Никиты Серебрякова как вы будете распределять время между вратарями?

– Миша Бердин еще не готов к играм. Он только начал набирать форму, только вышел на лед.

Что касается Серебрякова, то естественно, у него давно не было игровой практики. Не хотим держать его здесь на тренировочном режиме, он достаточно тренировался. Ему нужна игровая практика.

Думаю, в этой поездке он уже будет играть, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин .