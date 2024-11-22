Звягин о Серебрякове: «Не хотим держать его на тренировочном режиме. Ему нужна игровая практика»
Сергей Звягин отметил, что Никите Серебрякову нужна игровая практика.
Вратарь перешел в «Авангард» из СКА 21 ноября. Вратарь не играет с 5 октября.
– После перехода Никиты Серебрякова как вы будете распределять время между вратарями?
– Миша Бердин еще не готов к играм. Он только начал набирать форму, только вышел на лед.
Что касается Серебрякова, то естественно, у него давно не было игровой практики. Не хотим держать его здесь на тренировочном режиме, он достаточно тренировался. Ему нужна игровая практика.
Думаю, в этой поездке он уже будет играть, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости