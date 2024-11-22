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Звягин о большинстве «Авангарда»: «Это проблема, которую стараемся решить. У нас большая ротация, сочетания немного не сыграны. Это накладывает негатив»

Сергей Звягин высказался после матча против «Адмирала» (2:1).

– Тяжелая игра. Активный скоростной хоккей. Неуступчивый соперник. Рад, что довели игру до победы.

Может, не все получилось. Но ребята здорово работали как команда сегодня. Очень хорошее быстрое начало было от нас. Что мы и хотели. Сразу задали тон.

В первых трех‑четырех сменах были выходы один на один. Уже могли реализовывать. В любом случае повели в счете.

Но немного не повезло в меньшинстве, когда соперник сравнял. Была еще ситуация, когда Мартынов забил, но он держал вроде бы клюшку соперника.

– Что помешало реализовать большинство?

– Это проблема, которую стараемся решить. Игру в большинстве. У нас большая ротация. Потому сочетания немного не сыграны. Это накладывает определенный негатив. Но победа есть победа. Будем улучшать большинство.

– Что происходит с командой во втором периоде?

– Есть несколько вещей, на которые обращаем внимание. Пока немного не получается взаимодействие в зоне атаки во втором периоде, как это было несколько игр назад.

Сейчас немного торопимся, шайба не держимся. Из‑за этого соперник перехватывает инициативу и держит шайбу в нашей зоне. Работаем над зоной защиты.

Стараемся агрессивнее играть, но не всегда получается. Соперник больше владел шайбой в зоне атаки, но мы надежно играли в зоне. Не доходило до каких‑то ярких голевых моментов, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
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logoМатч ТВ
logoСергей Звягин
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