Хайруллин о календаре: «Пауз достаточно, мне не нравится. Чем больше матчей, тем лучше – мы должны играть для болельщиков»
Марат Хайруллин считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ должно быть больше матчей.
– У СКА после матча с «Торпедо» до следующей игры неделя. Как вам такая пауза в сезоне? Полезна ли она будет для команды?
– И так достаточно пауз в этом году. Я читал интервью Артема Сергеева, где он выразил недовольство календарем нынешнего сезона. Я также недоволен. Я бы лучше больше играл.
Тренироваться мне не особо нравится. Мы должны играть для болельщиков. И чем больше, тем лучше. Могли добавить больше игр – было бы лучше, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.
В текущем сезоне клубы КХЛ проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате, который продлится до 23 марта.
Артем Сергеев: «Не понимаю, что за календарь в этом году – у «Динамо» опять пауза. Регулярку на месяц растянули, но лучше играть, чем тренироваться»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости