Хайруллин о календаре: «Пауз достаточно, мне не нравится. Чем больше матчей, тем лучше – мы должны играть для болельщиков»

Марат Хайруллин считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ должно быть больше матчей.

– У СКА после матча с «Торпедо» до следующей игры неделя. Как вам такая пауза в сезоне? Полезна ли она будет для команды?

– И так достаточно пауз в этом году. Я читал интервью Артема Сергеева , где он выразил недовольство календарем нынешнего сезона. Я также недоволен. Я бы лучше больше играл.

Тренироваться мне не особо нравится. Мы должны играть для болельщиков. И чем больше, тем лучше. Могли добавить больше игр – было бы лучше, – заявил нападающий СКА Марат Хайруллин.

В текущем сезоне клубы КХЛ проведут по 68 матчей в регулярном чемпионате, который продлится до 23 марта.

Артем Сергеев: «Не понимаю, что за календарь в этом году – у «Динамо» опять пауза. Регулярку на месяц растянули, но лучше играть, чем тренироваться»