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Артем Сергеев: «Не понимаю, что за календарь в этом году – у «Динамо» опять пауза. Регулярку на месяц растянули, но лучше играть, чем тренироваться»

Артем Сергеев выразил недовольство календарем КХЛ.

Сезон-2024/25 завершится в конце мая, а не в конце апреля, как было в предыдущих чемпионатах.

– У «Динамо» четыре игры за восемь дней. Что можете сказать о физическом состоянии команды?

– Лучше играть, чем тренироваться. Я вообще не понимаю, что это за календарь в этом году. Сейчас у нас опять пауза будет. Игр столько же, а регулярку на месяц растянули.

Если хотите заканчивать в эти сроки, двигайте начало сезона на месяц вперед, – заявил защитник «Динамо» Артем Сергеев.

Вячеслав Козлов: «Рябкин пока не готов играть в КХЛ. У него лишний вес. Как только начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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