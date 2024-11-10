Артем Сергеев: «Не понимаю, что за календарь в этом году – у «Динамо» опять пауза. Регулярку на месяц растянули, но лучше играть, чем тренироваться»
Артем Сергеев выразил недовольство календарем КХЛ.
Сезон-2024/25 завершится в конце мая, а не в конце апреля, как было в предыдущих чемпионатах.
– У «Динамо» четыре игры за восемь дней. Что можете сказать о физическом состоянии команды?
– Лучше играть, чем тренироваться. Я вообще не понимаю, что это за календарь в этом году. Сейчас у нас опять пауза будет. Игр столько же, а регулярку на месяц растянули.
Если хотите заканчивать в эти сроки, двигайте начало сезона на месяц вперед, – заявил защитник «Динамо» Артем Сергеев.
Вячеслав Козлов: «Рябкин пока не готов играть в КХЛ. У него лишний вес. Как только начнет правильно готовиться, сядет на диету – выйдет на новый уровень»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости