Третьяк о Бобровском: «Он эту победу заслужил втройне. Мы с ним постоянно на связи, обсуждаем игровые моменты. Отправляю ему небольшие талисманы»

Теги Флорида Кубок Стэнли Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о своем общении с Сергеем Бобровским.

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей НХЛ.

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь Сергей Бобровский (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник Дмитрий Куликов (первый) и форвард Владимир Тарасенко (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я всегда болею за русских игроков, желаю успеха нашим ребятам. Естественно, что в ходе финала плей-офф НХЛ симпатии были на стороне «Флориды». А больше всего переживал за Бобровского. Вы понимаете, что к вратарям у меня особенно теплое отношение.

А уж с Сергеем – тем более особенно близки. Мы постоянно поддерживаем связь, общаемся, переписываемся. Как по ходу всего сезона, так и в дни плей-офф. Всегда желаю Сергею удачи, обсуждаем с ним определенные игровые моменты. И даже отправляю ему небольшие талисманы — чтобы приносили удачу. Что это за талисманы, пусть расскажет сам Сергей, если захочет.

Конечно, сейчас я безумно рад за Бобровского. Он не просто заслужил эту победу – он ее заслужил втройне», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА. 

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33 комментария
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Ща вся нечисть повылазили и будут включать себя в эту победу
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Есть подозрение что Третьяк звездит.
Маловероятно что Бобровский в самый напряженный момент сезона испытывает потребность постоянно общаться с Третьяком.
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Ответ Montenegro Serbian
Есть подозрение что Третьяк звездит. Маловероятно что Бобровский в самый напряженный момент сезона испытывает потребность постоянно общаться с Третьяком.
А почему нет то, как бы не относились к Третьяку-функционеру, но он один из лучших вратарей в истории.
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Что-то у меня огромные сомнения на это счёт. Мне кажется, Владислав, как обычно, говорит много неправды и сильно преувеличивает.
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Ответ Огюст
Сейчас все будут рассказывать , как помогали засучив рукава нести бремя финала в КС Бобровскому ,Куликову, Тарасенко !
Зато специалисты спортса уже на посту и разоблачают всех "примазавшихся"
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Ответ Большое сердце Неймара
Ща вся нечисть повылазили и будут включать себя в эту победу
К нему можно по разному относиться, но конкретно здесь ничего такого он не сказал и никак не примазался. Всего лишь сказал, что общаются, он поддерживает Сергея и шлет ему талисманы. Это абсолютно нормальное человеческое общение
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Ответ фанат спартака с 1967
к сожалению ,спорт не справедлив. бобровский и флорида не заслуживали эту победу
3 - 0 в серии, после первых Трёх матчей, и Победная точка после седьмого матча. так что, вполне заслужили !
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Ответ Большое сердце Неймара
Ща вся нечисть повылазили и будут включать себя в эту победу
У победы много отцов
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Ответ 99=)
От слова совсем.
и у Флориды есть Русские в составе, у Эдмонтона нет, это и предопределило исход серии. и неважно, что у Эдмонтона был в составе Макдэвид, важно что у Флориды есть Бобровский. это и сказалось в результате !
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Ответ T.T.
А почему нет то, как бы не относились к Третьяку-функционеру, но он один из лучших вратарей в истории.
да что он может ему посоветовать то!? совсем др игра вратарей, техника и пр... Третьяк как спец по варам уже давно как ноль
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Связь поколений очень важна! Это те невидимые нити, которые мы потеряли в 90-е. Советские хоккеисты прошли огонь, воду и медные трубы. Их опыт ценен в плане роста и развития игрока. Ветераны будут чувствовать, что они нужны, а молодые станут крепче ментально, получат важные хоккейные детали в копилку мастерства.
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Пора бы уже отключить комментарии. Просто публиковать новости. Ведь уже на протяжении довольно долгого времени комментарии оставляют, в основном, какие-то недалекие люди. Лишь бы зачморить всё и всех, высказать свое тупое мнение... К сожалению, таких большинство
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Здорово если так, связь поколений правда важна.
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Сколько же ..еплётов в комментариях. Вам самим от себя не тошно? Пакуйте чемоданчики и уезжайте пока граница открыта. И наконец-то живите счастливо. Желаю вам всем добра и любви.
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Ответ Nikolay_exp
Бровастый маразматик по традиции примазывается каждый год к любому россиянину выигравшему КС. Сейчас ждите, ещё Фетисов сюда же подтянется и начнет своей косноязычной кашей во рту вещать о великой школе (Ц)СКи, традициях сборной СССР и что он тоже лично звонил, советовал и т п
Чемпионат Мира по Хоккею в Канаде 2008. Кубок Канады 1981. Олимпийские Игры в Канаде 1988. Первый финал на ОИ с Канадой в 1992 году. Первая матчевая встреча на ОИ со сборной Канады в плей-офф в 1/4 финала, когда сборная Канады была представлена только Лучшими Профессионалами NHL в Турине 2006 года. все знают как для сборной Канады закончились все эти матчевые встречи.
Так что, всё впорядке с Нашей Русской Школой Хоккея.
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Ответ #31
Быть лучшим вратарем в СССР и в прошлом хоккейном мире - это не значит, что надо нести бред об общении с Бобровским. Боб довольно закрытый человек, тем более идет финал, да и игра вратарей в прошлом значительно отличается от нынешнего времени. Да и что дал Третьяк Бобровскому за все время работы в ФХР?
Он не только Бобу ничего не дал, он ФХР ничего не дал, ни рыбы ни мяса, только зачислять себя к чужим успехам может..
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Ответ T.T.
А почему нет то, как бы не относились к Третьяку-функционеру, но он один из лучших вратарей в истории.
и какой совет он может дать? стой на ноль, расслабься, не переживай?
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Ответ Большое сердце Неймара
Комментарий удален модератором
Можете не сомневаться) им только дай примазаться к успеху
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Ответ Станислав Жирнов
У победы много отцов
Комментарий удален модератором
Потом окажется, что Бобровский сам не в курсе, что "постоянно на связи с Третьяком"
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