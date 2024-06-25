Третьяк о Бобровском: «Он эту победу заслужил втройне. Мы с ним постоянно на связи, обсуждаем игровые моменты. Отправляю ему небольшие талисманы»

Владислав Третьяк рассказал о своем общении с Сергеем Бобровским.

« » обыграла « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевала главный трофей .

В составе команды выступали 3 российских хоккеиста – вратарь (первый чемпионский титул в карьере в НХЛ) защитник (первый) и форвард (второй, первый был с «Сент-Луисом» в 2019 году).

«Я всегда болею за русских игроков, желаю успеха нашим ребятам. Естественно, что в ходе финала плей-офф НХЛ симпатии были на стороне «Флориды». А больше всего переживал за Бобровского. Вы понимаете, что к вратарям у меня особенно теплое отношение.

А уж с Сергеем – тем более особенно близки. Мы постоянно поддерживаем связь, общаемся, переписываемся. Как по ходу всего сезона, так и в дни плей-офф. Всегда желаю Сергею удачи, обсуждаем с ним определенные игровые моменты. И даже отправляю ему небольшие талисманы — чтобы приносили удачу. Что это за талисманы, пусть расскажет сам Сергей, если захочет.

Конечно, сейчас я безумно рад за Бобровского. Он не просто заслужил эту победу – он ее заслужил втройне», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР и ЦСКА.