Третьяк о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Было приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – так соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея»

Владислав Третьяк отметил вклад Сергея Бобровского в победу «Флориды».

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали Кубок Стэнли. Ворота «Флориды» защищал Бобровский.

« 2024 года был выигран именно Бобровским. Да, хоккей – командный вид спорта, но здесь как раз тот случай, когда заслуги вратаря в победе особенно велики.

Не забывайте, какие сильные соперники попадались «Флориде» в плей-офф, особенно в финале. Один Макдэвид может в любой момент обыграть двоих-троих и выдать пас на пустой угол. И все это мощнейшее нападение наш вратарь останавливал чуть ли не в одиночку. Отбивал по 40 бросков, становился главным героем в победных матчах команды.

Я как вратарь отлично понимаю, как это трудно. И какой концентрации, подготовки, каких психологических усилий требуют такие подвиги. Не скрою, было очень приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – таким образом соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея.

Конечно же, не надо забывать и других наших игроков, партнеров Сергея по команде. и – тоже замечательные мастера, подлинные лидеры, и их вклад в общую победу также велик. Оба отличные парни и, разумеется, понимают, что, уделяя столько внимания Бобровскому, я нисколько не хочу умалить их заслуги. Но ничего уж не поделать с моей вратарской душой.

В НХЛ очень тяжелое расписание, изматывающий календарь плей-офф. Но Бобровский нашел в себе силы, чтобы собраться, выручать команду, выдавать блестящие матчи.

У Сергея потрясающая сила воли. Безусловно, самый ценный игрок плей-офф – именно он. Потому что без Бобровского « » не взяла бы Кубок Стэнли», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)