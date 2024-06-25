Третьяк о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Было приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – так соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея»
Владислав Третьяк отметил вклад Сергея Бобровского в победу «Флориды».
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали Кубок Стэнли. Ворота «Флориды» защищал Бобровский.
«Кубок Стэнли 2024 года был выигран именно Бобровским. Да, хоккей – командный вид спорта, но здесь как раз тот случай, когда заслуги вратаря в победе особенно велики.
Не забывайте, какие сильные соперники попадались «Флориде» в плей-офф, особенно в финале. Один Макдэвид может в любой момент обыграть двоих-троих и выдать пас на пустой угол. И все это мощнейшее нападение наш вратарь останавливал чуть ли не в одиночку. Отбивал по 40 бросков, становился главным героем в победных матчах команды.
Я как вратарь отлично понимаю, как это трудно. И какой концентрации, подготовки, каких психологических усилий требуют такие подвиги. Не скрою, было очень приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – таким образом соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея.
Конечно же, не надо забывать и других наших игроков, партнеров Сергея по команде. Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов – тоже замечательные мастера, подлинные лидеры, и их вклад в общую победу также велик. Оба отличные парни и, разумеется, понимают, что, уделяя столько внимания Бобровскому, я нисколько не хочу умалить их заслуги. Но ничего уж не поделать с моей вратарской душой.
В НХЛ очень тяжелое расписание, изматывающий календарь плей-офф. Но Бобровский нашел в себе силы, чтобы собраться, выручать команду, выдавать блестящие матчи.
У Сергея потрясающая сила воли. Безусловно, самый ценный игрок плей-офф – именно он. Потому что без Бобровского «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)
Третьяк вообще подчеркнуто сдержан ,даже отвечая на вопросы о санкциях в его адрес, что у меня как минимум оставляет приятное впечатление как почетный президент и заслуженный дед (на фоне прочих алко-перфомансов и "а я в 2016-ом в штабе был ,рядом стоял"). Ну и выше всё им сказанное по делу.
Вам (+всем нам) рецепт на потрогать траву, подышать свежим воздухом ,айс-латте на кокосовом глоточек другой за победу нашенских против ненашенских
Это не к мне, это вам к Третьяку надо обращаться, ведь это его слова, что Бобровский остановил главных звезд Канады в атаке и, насколько я понимаю, он имел в виду отнюдь не бывших канадских суперзвезд, а действующих.