Третьяк о Бобровском в финале Кубка Стэнли: «Было приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – так соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Владислав Третьяк Сергей Бобровский НХЛ Дмитрий Куликов Владимир Тарасенко Коннор Макдэвид Хоккей

Владислав Третьяк отметил вклад Сергея Бобровского в победу «Флориды».

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали Кубок Стэнли. Ворота «Флориды» защищал Бобровский.

«Кубок Стэнли 2024 года был выигран именно Бобровским. Да, хоккей – командный вид спорта, но здесь как раз тот случай, когда заслуги вратаря в победе особенно велики.

Не забывайте, какие сильные соперники попадались «Флориде» в плей-офф, особенно в финале. Один Макдэвид может в любой момент обыграть двоих-троих и выдать пас на пустой угол. И все это мощнейшее нападение наш вратарь останавливал чуть ли не в одиночку. Отбивал по 40 бросков, становился главным героем в победных матчах команды.

Я как вратарь отлично понимаю, как это трудно. И какой концентрации, подготовки, каких психологических усилий требуют такие подвиги. Не скрою, было очень приятно смотреть, как русский вратарь останавливает главных звезд Канады – таким образом соблюдаются многолетние традиции мирового хоккея.

Конечно же, не надо забывать и других наших игроков, партнеров Сергея по команде. Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов – тоже замечательные мастера, подлинные лидеры, и их вклад в общую победу также велик. Оба отличные парни и, разумеется, понимают, что, уделяя столько внимания Бобровскому, я нисколько не хочу умалить их заслуги. Но ничего уж не поделать с моей вратарской душой.

В НХЛ очень тяжелое расписание, изматывающий календарь плей-офф. Но Бобровский нашел в себе силы, чтобы собраться, выручать команду, выдавать блестящие матчи.

У Сергея потрясающая сила воли. Безусловно, самый ценный игрок плей-офф – именно он. Потому что без Бобровского «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли», – сказал президент ФХР и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Почему Сергей Бобровский – самый ценный игрок плей-офф НХЛ (а не Макдэвид)

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13 комментариев
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И всё это благодаря тебе, Назарову, Кожевникову, системе Ротенберга, и, особенно, великому комбинатору. Договаривай уже.
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И, по традиции, надо построить ещё больше катков! Только теперь это будут эксклюзивные катки только для вратарей)
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наши кстати когда в последний раз Канаду обыгрывали? В Евротуре?
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Ну Третьяк так поет, будто Бобровский в ПО чехлил главных звезд Канады пачками, одного за другим, а по факту, окромя Макдэвида, некого и вспомнить. В Рейнджерс вообще нет канадских суперзвезд в атаке; в Бостоне - тоже (Маршанд уже немолодой и был травмирован); в Тампе главный - Кучеров (Стэмкос, наверное, уже не тянет на одну из главных звезд Канады, а Пойнт, наверное, еще не дорос до такого статуса).
+4
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+2
Ответ Vankouver
Ну Третьяк так поет, будто Бобровский в ПО чехлил главных звезд Канады пачками, одного за другим, а по факту, окромя Макдэвида, некого и вспомнить. В Рейнджерс вообще нет канадских суперзвезд в атаке; в Бостоне - тоже (Маршанд уже немолодой и был травмирован); в Тампе главный - Кучеров (Стэмкос, наверное, уже не тянет на одну из главных звезд Канады, а Пойнт, наверное, еще не дорос до такого статуса).
все перечисленные тобой игроки суперзвезды Канады.
+4
-2
+2
Ответ Биомеханоид
И всё это благодаря тебе, Назарову, Кожевникову, системе Ротенберга, и, особенно, великому комбинатору. Договаривай уже.
Цикл взаимной похвалы: ON☑️
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+1
«Кубок Стэнли 2024 года был выигран именно Бобровским.(с) Кубок Стэнли не может быть выигран одним игроком. Но Третьяк об этом не знает, он же не играл в НХЛ. Вклад каждого хоккеиста в победу уникален.
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сам себя не похвалишь - никто не похвалит! )
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Ответ Биомеханоид
И всё это благодаря тебе, Назарову, Кожевникову, системе Ротенберга, и, особенно, великому комбинатору. Договаривай уже.
Не договорил, респект таким парням.
Третьяк вообще подчеркнуто сдержан ,даже отвечая на вопросы о санкциях в его адрес, что у меня как минимум оставляет приятное впечатление как почетный президент и заслуженный дед (на фоне прочих алко-перфомансов и "а я в 2016-ом в штабе был ,рядом стоял"). Ну и выше всё им сказанное по делу.

Вам (+всем нам) рецепт на потрогать траву, подышать свежим воздухом ,айс-латте на кокосовом глоточек другой за победу нашенских против ненашенских
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Ответ Леонид Дружинин
Не договорил, респект таким парням. Третьяк вообще подчеркнуто сдержан ,даже отвечая на вопросы о санкциях в его адрес, что у меня как минимум оставляет приятное впечатление как почетный президент и заслуженный дед (на фоне прочих алко-перфомансов и "а я в 2016-ом в штабе был ,рядом стоял"). Ну и выше всё им сказанное по делу. Вам (+всем нам) рецепт на потрогать траву, подышать свежим воздухом ,айс-латте на кокосовом глоточек другой за победу нашенских против ненашенских
Какой-то поток бессвязных фраз, честное слово
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Ответ Роман
все перечисленные тобой игроки суперзвезды Канады.
Были когда-то (за исключением Пойнта, который, скорее, звезда, но к категории главных в Канаде еще не принадлежит).
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Ответ Vankouver
Были когда-то (за исключением Пойнта, который, скорее, звезда, но к категории главных в Канаде еще не принадлежит).
А, Бобровский 25 летний молодой человек
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Ответ Роман
А, Бобровский 25 летний молодой человек
А при чем тут это?
Это не к мне, это вам к Третьяку надо обращаться, ведь это его слова, что Бобровский остановил главных звезд Канады в атаке и, насколько я понимаю, он имел в виду отнюдь не бывших канадских суперзвезд, а действующих.
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