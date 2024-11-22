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  • Владислав Третьяк: «В НХЛ 10 наших голкиперов, такого не было никогда. В СССР не было специализированных наставников для вратарей, это мы переняли в США»
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Владислав Третьяк: «В НХЛ 10 наших голкиперов, такого не было никогда. В СССР не было специализированных наставников для вратарей, это мы переняли в США»

Владислав Третьяк доволен успехами российских голкиперов в НХЛ.

– Есть такие скромные персонажи вроде Бобровского, которые предпочитают оставаться в тени даже в моменты триумфов, хотя их заслуги порой трудно переоценить.

– А до него Кубок Стэнли брал Василевский. Гордимся тем, что отечественная вратарская школа остается на высоком уровне и наши ребята в НХЛ на первых ролях в своих командах, берут престижные индивидуальные награды.

Сейчас за океаном стабильно играют десять наших голкиперов, причем двое из них делят время в «Айлендерс». Такого не было никогда. Это свидетельствует о том, что ФХР на детском и юношеском уровнях уделяет достаточно внимания представителям этого амплуа.

А ведь в СССР не было специализированных наставников для данного амплуа, эту практику мы переняли уже в Северной Америке. К слову, в свое время ко мне в школу Третьяка приезжали заниматься Сорокин, Василевский и Шестеркин, – сказал президент ФХР и экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RT
logoИгорь Шестеркин
чемпионат СССР
logoАндрей Василевский
logoКХЛ
logoКубок Стэнли
logoФХР
logoИлья Сорокин
logoНХЛ
logoВладислав Третьяк
logoАйлендерс
logoСергей Бобровский
logoФлорида
logoТампа-Бэй
logoРейнджерс
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