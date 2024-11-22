Владислав Третьяк: «В НХЛ 10 наших голкиперов, такого не было никогда. В СССР не было специализированных наставников для вратарей, это мы переняли в США»
– Есть такие скромные персонажи вроде Бобровского, которые предпочитают оставаться в тени даже в моменты триумфов, хотя их заслуги порой трудно переоценить.
– А до него Кубок Стэнли брал Василевский. Гордимся тем, что отечественная вратарская школа остается на высоком уровне и наши ребята в НХЛ на первых ролях в своих командах, берут престижные индивидуальные награды.
Сейчас за океаном стабильно играют десять наших голкиперов, причем двое из них делят время в «Айлендерс». Такого не было никогда. Это свидетельствует о том, что ФХР на детском и юношеском уровнях уделяет достаточно внимания представителям этого амплуа.
А ведь в СССР не было специализированных наставников для данного амплуа, эту практику мы переняли уже в Северной Америке. К слову, в свое время ко мне в школу Третьяка приезжали заниматься Сорокин, Василевский и Шестеркин, – сказал президент ФХР и экс-вратарь сборной СССР Владислав Третьяк.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий