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«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ.

Команда под руководством тренера Виктора Костюченка обыграла «Барыс» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь «Амура» Виктор Кобозев отбил все 28 бросков по своим воротам.

Это первая победа клуба с 13 октября. На данный момент «Амур» занимает 12-е место в таблице Востока, набрав 15 очков в 29 матчах.

В следующей игре, 24 ноября, команда сыграет против «Адмирала».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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logoSports – Казахстан
logoКХЛ
logoВиктор Костюченок
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