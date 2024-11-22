«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»
«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ.
Команда под руководством тренера Виктора Костюченка обыграла «Барыс» (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Вратарь «Амура» Виктор Кобозев отбил все 28 бросков по своим воротам.
Это первая победа клуба с 13 октября. На данный момент «Амур» занимает 12-е место в таблице Востока, набрав 15 очков в 29 матчах.
В следующей игре, 24 ноября, команда сыграет против «Адмирала».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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