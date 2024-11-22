«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Барыс»

«Амур» прервал 14-матчевую серию поражений в КХЛ.

Команда под руководством тренера Виктора Костюченка обыграла «Барыс » (3:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Вратарь «Амура» Виктор Кобозев отбил все 28 бросков по своим воротам.

Это первая победа клуба с 13 октября. На данный момент «Амур » занимает 12-е место в таблице Востока, набрав 15 очков в 29 матчах.

В следующей игре, 24 ноября, команда сыграет против «Адмирала».