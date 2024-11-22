«Авангард» расторг контракт с Дитцем по соглашению сторон

Даррен Дитц покидает «Авангард».

Омский клуб и защитник расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Даррен Дитц провел 18 матчей и набрал 4 (1+3) очка при полезности «минус 8».

Он не играет с 31 октября.