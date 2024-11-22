Тамбиев об удалении за задержку игры: «У судьи спросите. Хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать»

Леонид Тамбиев не стал комментировать удаление в матче с «Авангардом».

«Адмирал » проиграл омскому клубу со счетом 1:2.

Тамбиев резко отреагировал на вопрос о причине командного штрафа за задержку игры на 54-й минуте матча.

– Кто виноват в удалении за задержку игры – тренеры или игроки?

– Что вы у меня спрашиваете? У судьи спросите. Я посмотрел этот момент.

Что вы хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать тут, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .