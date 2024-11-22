Тамбиев об удалении за задержку игры: «У судьи спросите. Хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать»
Леонид Тамбиев не стал комментировать удаление в матче с «Авангардом».
«Адмирал» проиграл омскому клубу со счетом 1:2.
Тамбиев резко отреагировал на вопрос о причине командного штрафа за задержку игры на 54-й минуте матча.
– Кто виноват в удалении за задержку игры – тренеры или игроки?
– Что вы у меня спрашиваете? У судьи спросите. Я посмотрел этот момент.
Что вы хотите, чтобы я на 300 тысяч наговорил? Заканчивайте меня провоцировать тут, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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