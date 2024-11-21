Барулин о хобби: «Собираю виниловые пластинки. Я рос на 50 Cent, нравится американская хип-хоп культура. Из последнего урвал пластинку Тупака»

Владислав Барулин рассказал, что собирает виниловые пластинки.

– Какие у вас хобби?

– Собираю виниловые пластинки. Я рос на 50 Cent, мне нравится американская хип-хоп культура. Мне по приколу найти старые пластинки.

Из последнего урвал пластинку Тупака, но я на нем не рос, он умер в 1996 году. Еще купил пластинку Eminem. За год я собрал пластинок 15, – сказал нападающий «Амура » Владислав Барулин .