Барулин о Хабаровске: «Всегда светит солнце, практически не бывает дождей. Прекрасные люди, много хороших ресторанов. Такая же Россия, как везде»
Владислав Барулин высказался о жизни в Хабаровске.
«Мне очень нравится город. Там всегда светит солнце, практически не бывает дождей. Солнечная погода очень сильно влияет на настроение и на общее самочувствие.
Из-за сильного ветра зимой очень холодно. Это единственный минус. А так прекрасный город, прекрасные люди, множество хороших ресторанов. Такая же Россия, как везде», – сказал нападающий «Амура».
Владислав Барулин: «Амур» оказался в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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