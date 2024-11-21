Барулин о Хабаровске: «Всегда светит солнце, практически не бывает дождей. Прекрасные люди, много хороших ресторанов. Такая же Россия, как везде»

Владислав Барулин высказался о жизни в Хабаровске.

«Мне очень нравится город. Там всегда светит солнце, практически не бывает дождей. Солнечная погода очень сильно влияет на настроение и на общее самочувствие.

Из-за сильного ветра зимой очень холодно. Это единственный минус. А так прекрасный город, прекрасные люди, множество хороших ресторанов. Такая же Россия, как везде», – сказал нападающий «Амура».

Владислав Барулин: «Амур» оказался в такой заднице, что выбираться из нее придется долго. Нужно идти шаг за шагом»