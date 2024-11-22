Михайлов победил в номинации «Эпоха в спорте» Национальной спортивной премии
«В Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии за 2024 год, организованной Министерством спорта России.
Участниками и гостями церемонии стали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр спорта России Михаил Дегтярев, а также ведущие спортсмены страны, легенды отечественного спорта, руководители общероссийских спортивных федераций, известные деятели искусства.
В номинации «Эпоха в спорте» победу одержал почетный президент ПХК ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.
Экспертный совет премии отметил Бориса Петровича в категории «За многие годы на благо развития в стране». Общий стаж его работы в области физической культуры и спорта составляет 54 года», – говорится в сообщении ЦСКА.
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