Борис Михайлов: «ЦСКА выглядит неплохо в последнее время. Команда выполняет тренерскую установку, физически готова к сопротивлению. Этого не было в начале сезона»
Борис Михайлов высказался о 4-матчевой победной серии ЦСКА.
«ЦСКА действительно в последнее время выглядит неплохо. Особенно физически. Видно, что команда подготовлена, есть хороший настрой.
А так мало пропускает потому, что строго выполняет тренерскую установку и физически готова к сопротивлению. Этого в начале сезона не было.
Надо готовиться к каждому матчу. Они же, кроме хоккея, ничем не занимаются. Поэтому от предстоящей встречи с «Трактором» жду хорошей и боевой игры», – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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