Юрзинов о СКА: «В Петербурге запущен конвейер по подготовке молодых, идет системная работа. Там много талантливых мальчишек»

Владимир Юрзинов высказался о развитии молодых игроков в системе СКА.

– В Санкт-Петербурге запущен конвейер по подготовке молодых, им уделяется особое внимание, идет системная работа – и в СКА, и в «СКА-Неве», и в «СКА-1946 ».

Поверьте, там много талантливых мальчишек. Для того же Демидова большой школой стало то, что его поставили в звено к Евгению Кузнецову. Было видно, как Иван за Евгением потянулся, как начал развивать свои качества и многое брать, при этом сохранив свое хоккейное «я».

Но все только начинается. Если стал лучшим новичком месяца , будь готов к новому давлению, к новой работе и к новому росту. Теперь тебя все знают. Остановишься – сразу съедят.

Для меня в этой истории очень важно другое.

– Что?

– В СКА сработали в лучших традициях школы наших великих тренеров – Анатолия Владимировича Тарасова, Аркадия Ивановича Чернышева, Виктора Васильевича Тихонова, Николая Семеновича Эпштейна и многих других.

Это золотой закон нашего хоккея – ставь молодого таланта к самому опытному и классному игроку, в ведущее звено. Примеров – множество. Один из самых известных – когда Тарасов поставил юного Валерия Харламова в тройку к Владимиру Петрову и Борису Михайлову.

Да что далеко ходить – расскажу вам о родной Писцовой улице Москвы , рядом с Петровским парком. Здесь, рядом со стадионом «Пищевик» у нас выросло целое поколение легендарных игроков. Моего одноклассника Сашку Альметова в ЦСКА Тарасов сразу поставил в звено к Константину Локтеву и Вениамину Александрову.

А в «Динамо» Чернышев не просто перевел моего партнера по тройке по третьей юношеской команде Витальку Давыдова в оборону, но и увидел в паре с самим Павлом Жибуртовичем.

Альметов, Давыдов, Александров – все это легенды с нашей, Писцовой, улицы, великие чемпионы. Кстати, и меня в «Динамо» сразу поставили в тройку к опытнейшему Борису Петелину. Помню, как смотрел на Бориса, как всему учился, как набирал ход...

Поэтому меня очень порадовало то, что Демидов в связке с Кузнецовым стал лауреатом месяца. Традиции нашей школы не забываются, они живы – и они по-прежнему работают на наш хоккей. Вот что главное! – сказал консультант тренерского штаба СКА, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.