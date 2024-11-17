Михайлов об АКМ в КХЛ: «Знаю, что идеи такие действительно ходят. Подтверждений от официальных лиц пока не видел»
Борис Михайлов высказался о возможном вступлении АКМ в Фонбет Чемпионат КХЛ.
Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года.
«Дело в том, что пока официально я не видел подтверждений от официальных лиц об этом, поэтому не хотелось бы комментировать.
Прекрасно понимаю, что вы хотите от меня услышать, но для начала хочется увидеть позицию руководства. Знаю лишь, что идеи такие действительно ходят.
Александр Шамсутдинов подтвердил, что клуб собирается в КХЛ со следующего сезона? Цитату эту не видел, но раз он так говорит, значит, почва под этим есть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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