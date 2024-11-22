Кадейкин о 5:2 с ЦСКА: «Видно, что «Трактор» растет. Хорошая реализация моментов предопределила исход»
Александр Кадейкин оценил победу над ЦСКА (5:2).
«Хорошая реализация моментов предопределила исход матча. Я бы отметил, что мы не отходим от своей игры, несмотря на пропущенные или забитые шайбы. Хорошо, что мы спокойно довели матч до победы со счетом 5:2, а не 4:3, 4:4, как у нас было раньше. Видно, что мы растем, и тренер обращает на это внимание».
О дубле
«В этом матче у меня зашло, в предыдущей игре Макс Шабанов две забил. Здорово, что у нас вариативная тройка. Мы стараемся играть друг на друга».
О повторении личного рекорда по голам в регулярке
«Сезон еще идет, сейчас точно не время подводить итоги. Давайте посмотрим, что нам сезон готовит, и говорить о личных рекордах будем уже в мае-июне», – сказал нападающий «Трактора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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