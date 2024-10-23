У Кадейкина 15 очков в 19 матчах за «Трактор». В СКА форвард набрал 14 за сезон
Александр Кадейкин набрал 15 очков в 19 матчах за «Трактор».
Челябинский клуб обыграл «Авангард» (4:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард «Трактора» Александр Кадейкин забил 2 гола в этой игре.
Таким образом, нападающий набрал 15 (10+5) очков в 19 играх нынешнего сезона.
В прошлом сезоне в СКА Кадейкин набрал 14 (2+12) баллов в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Подробная статистика форварда – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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