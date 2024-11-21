«Абрамов – восхитительный хоккеист, один из моих любимых. Думаю, ЦСКА рад иметь такого игрока в команде». Гру о форварде

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе над ЦСКА.

Челябинский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:2.

– Хороший матч с высоким темпом. Надо было побороться, чтобы победить. Важная победа, мы хорошо сыграли в защите.

– В чем отличие от игры с ЦСКА в Москве?

– В прошлый раз у них не было уверенности в себе, хорошей победной серии, в отличие от этого раза. Сейчас их уверенность была на высоком уровне. Матч был быстрым, мне как тренеру было интересно работать в такой игре.

– Можно сказать, что им хватило сил только на первый период?

– Не знаю, как они себя чувствовали. Наши ребята были готовы все 60 минут. Мы хорошо сыграли в обороне. Было мало пространства, особенно во втором периоде. Хоккеистам надо было бороться за каждый сантиметр на льду. Мы преуспевали в этих единоборствах. Мы забили, играя четыре на четыре. Потом поменялось настроение у матча, игра раскрылась.

– Как изменилась игра Виталия Абрамова? Вы работали вместе в Северной Америке.

– Виталий является одним из моих любимых игроков, я увидел его впервые в матче среди юношей до 17 лет в Канаде. После этого я сказал скауту, что хочу его в свою команду. Он любит играть в хоккей. Я очень горжусь им, его игрой.

Абрамов – восхитительный хоккеист. Мы хорошо дружим, ведь оба имеем страсть к игре. Хотел с ним пообщаться вчера, но мы не встретились. Думаю, ЦСКА рад иметь такого хоккеиста в команде. Мне посчастливилось поработать со многими хорошими хоккеистами, Абрамов – один из них, – сказал Гру.