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«Лада» останется в КХЛ, заявил губернатор Самарской области. Клуб назначит нового гендиректора

«Лада» останется в КХЛ и назначит нового генерального директора.

Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

«Еще раз напишу о решениях, которые мы приняли по хоккейной «Ладе», а также обозначу ключевые тезисы, озвученные на встрече с болельщиками.

Первое. «Лада» будет играть в КХЛ. Мы будем делать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее, боролась за топовые позиции. Для этого создадим клубу необходимые условия, в том числе финансовые.

Второе. Найдем клубу новых крупных спонсоров. Поддержка из областного бюджета сохранится и будет существенной, но часть средств перенаправим на развитие массового спорта в Тольятти.

Третье. В «Ладе» в ближайшее время будет назначен новый главный тренер. Перед ним будет поставлена задача, чтобы команда показывала успешную игру, боролась за более высокие места.

Четвертое. Меняем руководство клуба. Генеральный директор «Лады» Александр Викторович Чеботарев покидает свою должность. Новый руководитель должен будет решить целый комплекс вопросов, выстроить эффективную финансовую работу, наладить контакт с болельщиками. Будут еще и другие кадровые решения.

Пятое. Болельщики обратились с просьбой вернуть на домашних матчах «7-й сектор» – возможность фанатам вместе активно поддерживать команду. Такой вопрос будет проработан новым гендиректором клуба.

Шестое. Представителя болельщиков, которого они сами выберут, включим в Наблюдательный совет ХК «Лада». Чтобы болельщики не только знали и понимали какие решения принимаются по клубу, почему, но и имели возможность участвовать в судьбе «Лады».

Седьмое. Сделаем так, чтобы болельщикам было удобнее добираться до «Лада Арены», комфортнее болеть за любимую команду. Это касается маршрутов городского транспорта, парковок.

Обсудили с болельщиками еще и другие вопросы. Не только по хоккею, но и по развитию города. Все взял в работу», – заявил Федорищев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева
logoАлександр Чеботарев
logoЛада
logoКХЛ
Вячеслав Федорищев
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