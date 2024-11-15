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  • Гендиректор «Лады» об отставке Браташа: «Сейчас оптимальный вариант для расставания. Работу он может занести в актив, мы не вмешивались, абсолютное доверие»
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Гендиректор «Лады» об отставке Браташа: «Сейчас оптимальный вариант для расставания. Работу он может занести в актив, мы не вмешивались, абсолютное доверие»

Александр Чеботарев прокомментировал отставку Олега Браташа из «Лады».

Исполняющим обязанности главного тренера стал Павел Зубов.

«Мы сочли, что сейчас самый оптимальный вариант для расставания по соглашению сторон.

Мы сейчас с ним поговорили, Олег Владимирович сказал, что ему очень комфортно работалось в «Ладе», в тренерский процесс не вмешивались, абсолютное доверие.

Я ему сказал, что работу в «Ладе» он, несомненно, может занести себе в актив, потому что «Лада» уже возвращалась в КХЛ, когда мы вернулись, это был фурор в нашем хоккее.

Расстались мы очень хорошо, тепло», – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoЛада
logoОлег Браташ
logoАлександр Чеботарев
logoКХЛ
ТАСС
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